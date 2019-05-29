Новым управляющим резиденцией "Межигорье" стал экс-помощник Мураева - СМИ

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти год пыталось избрать нового управляющего "Межигорьем".

Новым управляющим "Национального парка "Межигорье" стал Алексей Вороненко, который был помощником депутата Евгения Мураева.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

Победителя конкурса на управление арестованным Межигорьем объявил сегодня, 29 мая, тендерный комитет Агентства по управлению коррупционными активами.

"Знакомьтесь, новый управитель бывшей резиденции Януковича "Межигорье" - Алексей Вороненко. Помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, давнего соратника Виктора Януковича. Политолог, частый гость медведчуковских каналов NewsOne и 112", - написала она.

По ее данным, Вороненко - директор компании ООО Скомпани.

"Несмотря на многочисленные предостережения, чиновники АРМЫ не учли то, что это малоизвестная компания, без соответствующего опыта. Как и на то, что ее директор тесно связан с регионалами", - добавила журналистка.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 мая, резиденцию закрыли для посетителей из- за угрозы рейдерского захвата и провокаций.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти год пыталось избрать нового управляющего "Межигорьем". Четыре попытки организовать тендер провалились, поскольку потенциальных владельцев отпугивали долги парка.