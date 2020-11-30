НСЗУ: у Бюджеті-2021 недостатньо коштів для вакцинації від COVID-19

У новому бюджеті на 2021 рік закладено 123 млрд на медицину, цього буде недостатньо, для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Національної служби здоров'я України.

"У новому бюджеті на 2021 рік на охорону здоров'я, на Програму медичних гарантій 2021 мають намір виділити 123 млрд грн. Бюджет на медицину - зараз одне з головних питань для країни. НСЗУ розуміє, що в умовах пандемії економіка переживає значний спад. НСЗУ буде ефективно та прозоро розподіляти кожну суму коштів на Програму гарантій. Але за умови виділення 123 мільярдів на ПМГ 2021 не буде коштів на кілька дуже важливих для країни та громадян речей... Аби подолати пандемію, потрібно закладати кошти не лише на лікування, а і на запобігання інфікуванню. Найбільш надійний метод - це вакцинація. У бюджеті обсягом 123 млрд у Програмі медичних гарантій 2021 не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це є питанням національної безпеки і уряди США та Німеччини і ще багатьох країн уже готуються до масштабного проекту вакцинації.

"І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком - виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби... У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами", - зазначають у НСЗУ.

Повідомляється, що також при бюджеті у 123 млрд НСЗУ не зможе запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.

"А це - якраз про зміни на краще, які має відчути пацієнт: сімейні лікарі краще надають допомогу, екстренка швидко везе пацієнта саме туди, де його можуть врятувати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання - серед лідерів в причинах смертності в Україні. Пандемія дуже чітко визначила пріоритети на рівні держави. Зараз надзвичайно важливо з усією відповідальністю підійти до питань організації та фінансування системи охорони здоров'я, аби держава була здатна і вчасно запобігти, і швидко відреагувати на виклики", - підсумовується у повідомленні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що цього тижня у Верховній Раді не відбудеться розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік, можливо, його розглянуть на позачерговому засіданні наступного тижня.