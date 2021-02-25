Інвестиції в економіку України торік впали на 40%

У 2020 році капітальні інвестиції в економіку України скоротилися на 38,2% у річному вимірі та склали 419,84 млрд грн.

За даними Державної служби статистики, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях, передає FinClub.

Падіння інвестицій у промисловість становило 43,6%, у сільське господарство - 45,3%, у будівництво - 39,7%, транспорт - 43,2%.

Інвестиції у фінансову та страхову діяльність впали на 23,4%, у професійну, наукову та технічну діяльність - на 22,7%.

В охорону здоров'я та надання соціальної допомоги інвестиції впали на 47,5%, у мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - на 71,1%, у освіту - на 45,7%.

Найменше падіння зареєстроване у сферах держуправління та оборони; обов'язкове соцстрахування - 7,4% та інформації та телекомунікацій - 12,7%.

Водночас інвестиції в поштову та кур'єрську діяльність зросли на 634,7%.

У IV кварталі 2020 року зниження капінвестицій становило 42,9% у річному вимірі, в третьому - 36,2%, у другому - 34,4%, в першому кварталі - 35,5%.

У 2018-2019 роках капітальні інвестиції зросли відповідно на 16,4% та 15,5%.