Объем неработающих кредитов вырос почти до 600 млрд грн

Общий объем NPL-кредитов (non-performing loans) в банковской системе в декабре 2017 года увеличился на 14,451 млрд грн до 594,999 млрд грн. Доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков при этом снизилась с 54,9 до 54,54%, говорится в статистике НБУ за 12 месяцев 2017 года.



Проблемный портфель ПриватБанка увеличился за месяц с 210,1 до 236,2 млрд грн. Остальные госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк) совокупно признали в декабре еще 5,407 млрд грн проблемной задолженности. Доля NPL в ПриватБанке составляет 87,64%, в остальных банках с госкапиталом - 55,75%. В начале 2017-го эти показатели находились на уровне 80,61% и 69,96% соответственно.



Объем плохих кредитов в банках с украинским частным капиталом вырос за месяц на 1,3 млрд грн. Доля NPL в их портфелях составляет 24,08% (в начале года было 23,31%).



Единственная группа, у которой этот показатель улучшился - банки с иностранным капиталом, которые в декабре сократили объем NPL на 10,64 млрд грн до 156,834 млрд грн. Проблемные кредиты занимают у них 41,01% (в январе 2017-го было 47,57%).

Как сообщалось, 2017 год ПриватБанк закончил убытком в 23 млрд грн, что в банке объяснили переоценкой справедливой стоимости объектов недвижимости, которые государство получило в собственность после национализации банка. Самым прибыльным стал Райффайзен Банк Аваль - 4,5 млрд грн.