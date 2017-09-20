Объем суверенного фонда Норвегии впервые превысил 1 трлн долларов, что фактически в 2,5 раза превышает годовой объем ВВП скандинавской страны.

"Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-нибудь достигнет 1 триллиона долларов, когда состоялась первая передача нефтяных прибылей в мае 1996 года", - заявил 19 сентября Ингве Слингстад, директор банка Norges Bank Investment Managemen, котоырй управляет фондом, передает Reuters.

Стоит отметить, что созданный в 1998 году суверенный фонд Норвегии является крупнейшим в мире. Он инвестирует средства в приобретение акций и сегодня владеет долей девяти тысяч компаний из 77 странах мира. Под его контролем находятся 1,3% всех выпущенных в мире акций.

Основная задача фонда - финансирование государства на случай падение прибыли от продажи нефти и газа, что обеспечивает основной доход бюджета Норвегии. Правительство страны имеет право тратить 3% стоимости фонда в год. В бюджет 2017 года заложена квота в 2,8%.

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Напомним, что в апреле принц Мохаммед ибн Салман заявил, что Саудовская Аравия планирует создать крупнейший государственный фонд благосостояния в мире, который будет контролировать активы более чем на 2 трлн долларов.

Второй в очереди наследования саудовского престола принц сказал, что этот фонд поможет Саудовской Аравии избавиться от нефтяной зависимости.

"IPO Aramco и передача ее акций в PIF технически сделают источником доходов Саудовской Аравии инвестиции, а не нефть. Осталось только диверсифицировать инвестиции. Таким образом, через 20 лет мы перестанем быть экономикой или государством, зависящими исключительно от нефти", - сказал принц. -

Доля иностранных инвестиций в PIF будет увеличиваться - с 5% в настоящий момент до 50% в 2020 году, заявил генеральный секретарь совета управляющих фонда Ясир Алрумаян. По материалам: ZN.UA