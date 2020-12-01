Обговорюється питання про введення локдауну в Україні в грудні або з 2 січня - секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про триваючі дискусії на тему, коли і на який період буде введено жорсткі карантинні обмеження в Україні, т.зв. локдаун, при цьому зазначив, що їх введення як таке вже неминуче.

"Те, що локдаун буде - це 100%, інша справа, коли", - сказав Данілов в ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на відповідне запитання ведучого.

"Єдине питання - часу, коли він вводитиметься: чи він вводитиметься у грудні, чи він вводитиметься з 2 січня. Наразі якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, 30 листопада джерело в уряді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі розглядають чотири варіанти щодо встановлення більш жорстких карантинних обмежень.

Серед них і введення "локдауну" з 24 грудня до 15 січня 2021 року, але остаточного рішення ще не ухвалено. Формат "локдауну", зокрема питання роботи транспорту в цей період, також ще обговорюється.

