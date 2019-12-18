Обнародованы нормы расходов на одного народного депутата Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") опубликовал в соцсети дополнение к смете Верховной Рады Украины - "Нормы расходов на одного народного депутата Украины".

Согласно документу, на содержание одного нардепа из бюджета, предусмотренного на работу украинского парламента, выделяется 334 тыс. 88 грн в год.

Наибольшей расходной статьей являются средства на компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера - 237 тыс. 250 грн в год.

Годовая компенсация стоимости проезда народного депутата по территории Украины обходится налогоплательщикам в 90 тыс. грн.

На командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа предусмотрено 8 тыс. грн. в год.

Интересно, что в графе "обеспечение автотранспортом в пределах города Киева" сумма отсутствует.

Напомним, что депутаты из разных фракций обратились в аппарат парламента с требованием уплатить предусмотренные на компенсацию проезда деньги - 7,5 тыс. грн за каждый месяц работы.

Как пояснил первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады, управляющий делами Петр Боднар, проблема в изменении законодательства о полномочиях народного депутата.

В Верховной Раде VIII созыва депутатам ежемесячно начисляли 7,5 тыс. грн на проезд без необходимости подтверждать свои расходы купленными билетами.

Сейчас все расходы должны быть подтверждены - сначала депутат приобретает билеты, потом предоставляет их в бухгалтерию парламента и получает компенсацию. По этой причине выплаты задерживаются.

Также напомним, что по данным исследования Комитета избирателей Украины с 29 августа по 21 ноября в парламенте зарегистрировали 1193 законопроекта.

При этом только 10-12% проектов становятся законами. В общей сложности за три месяца работы Верховной Рады IX созыва было принято 72 закона.

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