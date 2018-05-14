Обнародованы новые формы заявления и декларации для субсидии

С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что новые заявления и декларации начали действовать в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

На сайте размещены образцы заявления декларации.

Напомним, 2 мая Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий.

5 мая министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что в прошлом отопительном сезоне более 50 тыс. обеспеченных украинцев оформили субсидии.