Общий фонд госбюджета недополучил 50 миллиардов - Счетная палата

В январе-мае 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета недовыполнен на 50,2 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета по вопросам бюджета, представляя Заключение Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год в первом квартале и информацию относительно выполнения государственного бюджета в текущем году, сообщает прессслужба Счетной палаты.

"В результате недопоступлений доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда госбюджета в январе-мае не выполнен 50,2 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Он отметил, что причины невыполнения плана доходов разные, в том числе: отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего официального курса гривны к доллару; завышение плана поступлений акцизного налога из произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Пацкан напомнил, что в результате размещения на днях евробондов на 1 млрд евро выполнение плана государственных внешних заимствований немного улучшилось, одновременно обострилась проблема с привлечением внутренних заимствований. При этом открытым остается вопрос стоимости заимствований. Читайте также: Пацкан назвал министерства, которые наименее эффективно тратят бюджетные деньги

Он также обратил внимание, что значительное невыполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества уже стало привычным.

"В первом квартале оно (невыполнение плана приватизации - ред.) составило 5,9 млрд грн или 97%. Это увеличивает риски непоступления этих средств в утвержденных на 2019 год объемах. Провал большой приватизации не может быть компенсирован успехами малой, о которых мы слышим отовсюду", - отметил Пацкан.

В результате недопоступления доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2019 года не выполнен на 31,6 млрд грн или 9,6%. За пять месяцев недопоступление составляют уже 50,2 млрд грн.

План расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте не выполнен на 21,1 млрд грн или на 8,8%, в январе-мае - 34,4 млрд грн.