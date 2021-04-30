Обшуки ДБР. "Кузня на Рибальському" заявила про спроби довести завод до банкрутства

Слідчі дії Державного бюро розслідувань (ДБР) на ПрАТ "Завод" Кузня на Рибальському" менеджмент називає "ще одним доказом свідомого доведення підприємства до банкрутства". Про це сказано в заяві заводу.

На підприємстві вважають, що ніякої юридичної необхідності в обшуку не було і підкреслили, що завжди надавали потрібні документи на вимогу слідства.

"Слідчі вийшли за межі постанови знаменитого Печерського районного суду і незаконно вилучали будь-які документи, які їм траплялися на очі, а не тільки ті, які визначені рішенням одіозного судді Соколова в рамках кримінального провадження проти посадових осіб Міністерства оборони, яким розслідується будівництво трьох броньованих десантно-штурмових катерів "Кентавр ЛК", "Станіслав" та "Малин", - сказано в повідомленні.

Як відзначають на заводі, ціна цих катерів, залежно від комплектації, як мінімум в два з половиною рази нижче вартості закордонних аналогів, які до того ж в 2016 році ніхто Україні не продавав. Те ж саме стосується бойових модулів до катерів. Їх було вирішено проводити в Україні, тому що в той час західні партнери відмовлялися поставляти в Україну летальне озброєння, пояснили на підприємстві.

"Ці катери - пілотні проєкти, тому зміни в тактико-технічному завданні на їх виготовлення є в такому випадку природними і неминучими. Їх визначає замовник, в даному випадку Міністерство оборони, а завод - зобов'язаний враховувати", - сказано в заяві.

На сьогодні, за даними підприємства, готовність трьох катерів в середньому становить близько 90%.

"Кузня" оскаржуватиме дії правоохоронців у судах і докладе всіх зусиль для виконання контрактів з державою незважаючи на протидію самої держави, яка свідомо і з політичних мотивів руйнує єдине підприємство, здатне виробляти військові судна і яке відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні обороноздатності країни", - заявили на підприємстві.

ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" (раніше - ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств Судпрому України.

До середини листопада 2018 року основним акціонером ПрАТ виступало підприємства Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.

Зараз акції і нерухомість заводу знаходяться під арештом. У жовтні 2020 року суд відмовився зняти арешт.

У кінці 2020 року Кузня на Рибальському зупинила будівництво катерів для ВМС України.

28 квітня працівники ДБР провели обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ПАТ "Богдан Моторс".