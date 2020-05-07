Обсяг допомоги від МВФ не зміниться - Мінфін

У зв'язку з кризою в усьому світі через поширення COVID-19 Міжнародний Валютний Фонд пропонує варіант продовження співпраці з Україною за програмою кредитування Stand-By

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.

В відомстві зазначили, що переговори з Міжнародним валютним фондом тривають.

"Питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується. Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand- by - 1,5 роки, EFF - 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.

Главою місії Міжнародного валютного фонду в Україні (МВФ) призначена Іванна Владкова Голлар