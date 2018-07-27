Обвал капитализации Facebook стал крупнейшим в истории США

Падение курса акций Facebook вызвало наибольшее внутридневное снижение капитализации эмитента за всю историю американского фондового рынка.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что котировки соцсети обвалились на 19% за прошлую торговую сессию. В результате капитализация компании сократилась на $119,4 млрд.

Капитализация социальной сети, акции которой возглавляли в этом году рост бумаг ведущих технологических компаний, рухнула из-за переоценки инвесторами перспектив компании, которая сообщила о предстоящем замедлении темпов роста выручки и растущем регулятивном давлении.

На закрытии торгов курс акций Facebook составлял $176,26.

Ранее сообщалось, что падение котировок стоило основателю соцсети Марку Цукербергу почти $17 млрд.

Согласно отчету Facebook, выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла $13,2 млрд, тогда как аналитики ожидали, что она увеличится до 13,3 млрд.

Впервые с 2015 года результаты Facebook оказались хуже, чем полагали аналитики.

Снижение курса акций Facebook и других технологических компании вызвало падение индекса Nasdaq на 1,14%