Обвинувальний акт стосовно Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн, повідомляє прес-служба САП у Facebook у понеділок уранці.

У САП не називають імені глави відомства, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який очолював відомство у 2016-2019 роках.

"За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (окрім маякового) на 20%. Водночас один зі цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр (...) У підсумку рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн (...) Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться в повідомленні.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оперативним супроводом Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) Служби безпеки України з 11 листопада 2019 року.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 19 червня повідомили про підозру Омеляну у вчиненні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Дії екс-чиновника кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету усупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило: прийняте міністром рішення призвело до недонадходження до держбюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

Раніше, 13 вересня 2018 року, НАБУ повідомила Омеляну про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації). За даними слідства, в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури, Омелян придбав у власність активи - позашляховик BMW X5 2015 р. в. і готівку в сумі $90 тис. та EUR25 тис., - законність отримання яких не підтверджена доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Крім того, детективи заявили про внесення міністром недостовірних відомостей до декларації про майно та доходи.