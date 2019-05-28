Объявления Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность - Европейская бизнес ассоциация

Объявление Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность, которая нужна для инвестиций и роста экономики, заявили в Европейской бизнес ассоциации (EBA).

Подчеркивается, что вместо этого органам власти следует объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов.

В EBA напомнили, что в апреле вместе с инвесткомпанией Dragon Capital и Центром экономической стратегии провели опрос иностранных инвесторов. Они считают, что новой администрации нужно бороться с коррупцией, назначить на ключевые должности профессионалов, предпринять шаги по разграничению власти и бизнеса, быстро достичь договоренности с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

"На сегодня бизнес ожидает продолжения структурных реформ, задекларированных Украиной. Популизм и поспешные решения не должны становиться препятствием для развития. Ведь любые решения имеют свои последствия. Для инвесторов очень важна предсказуемость и прогнозируемость. Думаю, ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это прежде всего репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствий", - отметила исполнительный директор EBA Анна Деревянко.