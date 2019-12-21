Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

Вопрос прямых поставок газа "Газпромом" НАК "Нафтогаз Украины" был исключен из пакетных газовых договоренностей, достигнутых Украиной, Россией и Еврокомиссией в Берлине и Минске 19-20 декабря, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.

"В рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямой поставки нет. Вы увидите в протоколе, что если они (прямые поставки - ИФ) и будут потенциально осуществляться, то только на базе цены европейского хаба", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

"Там написан только принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас это также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, а есть европейский хаб", - отметил Оржель.