Обыски на "Мотор Сич": стратегический завод хотели развалить с помощью иностранцев - СБУ

Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства через разрушение стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич", сообщает пресс- центр СБУ.

По имеющимся у СБУ данным, представители иностранной компании строят современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо.

"Сотрудниками спецслужбы во взаимодействии с Госфинмониторингом Украины установлено, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций. В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - говорится в сообщении.

Спецслужба напоминает, что в рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному решению суда был наложен арест на пакет акций ПАО "Мотор Сич" в 56%.

"С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБ Украины 23 апреля 2018 года провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных бумаг ПАО "Мотор Сич" и в местах проживания отдельных физических лиц. Продолжается досудебное следствие", - добавили в СБУ.

Ведомство не уточнило, о каких именно иностранцах идет речь в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины 23 апреля обыски на ПАО "Мотор Сич" в Запорожье в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии. Следственные действия проводятся на основании определения суда.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.

По материалам: СБУ