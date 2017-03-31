Обыски в Антимонопольном комитете связаны с табачной компанией "Тедис Украина"-Луценко

Генпрокурор утверждает, что АМКУ не предотвратило монополию табачной компании в Украине Юрий Луценко. Фото: РБК-Украина

Обыски в Антимонопольном комитете связаны с табачной компанией "Тедис Украина", которая злоупотребляла монополией, а госорган не принял соответствующих мер по предотвращению этого. Об этом на брифинге рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, в АМКУ были изъяты документы, которые свидетельствуют о сопутствии монополии табачной компании "Тедис" и неприменении демонополизирующих действий руководством АМКУ.

"Дело в том, что ряд других украинских компаний, которые бы хотели заниматься дистрибуцией табачных изделий, обращались в АМКУ с целью заставить производителей разрушить монополию и сотрудничать с другими дистрибьюторами. Несмотря на свои обязанности, предусмотренные законом, руководство АМКУ не принимало таких мер по демонополизации рынка, чем, по мнению следствия, сопутствовало установлению монополии компании "Тедис Украина". Антимонопольный комитет - именно та структура, которая должна расследовать или предотвращать монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки АМКУ не усматривали здесь никаких проблем", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что АМКУ ограничился всего лишь штрафами в отношении "Тедис, хотя должны были " были принимать меры по отношению к производителям табачной продукции и заставить их уничтожить монополию и предоставлять продукцию для других дистрибьюторских компаний.

Также генпрокурор добавил, что глава "Тедис Украина" Кесаев находится в РФ, а сегодняшние обыски это основание вынести ему подозрение.

Напомним, сегодня утром сотрудники Генеральной прокуратуры пришли с обысками в Антимонопольный комитет Украины.

Также Луценко сообщал, что правоохранители разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины, в том числе для финансирования терроризма.