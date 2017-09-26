OCCRP утверждает, что Украина участвует в незаконном реэкспорте вооружений

Международная журналистская организация "Проект по разоблачению организованной преступности" (OCCRP) утверждает, что Украина причастна к сети по незаконному реэкспорту вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток.

В обнародованном на сайте организации расследовании журналисты-расследователи заявляют: "Полученные в распоряжение OCCRP документы показывают, как украинские власти и компании сделали страну ключевым узлом в сети, которая поставляет оружие советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток".

В основе сети незаконного реэкспорта советских вооружений из стран ЕС, заявляют журналисты, лежит "лазейка" в украинском законодательстве в сфере экспортного контроля, "позволяющая удалить источники и назначение перемещения оружия из документов".

В качестве примера работы сети, среди участников которой в расследовании называются украинские компании "Укринмаш", "Техимпекс", а также британская S-Profit и польская Army Trade, расследователи приводят запрещенный законодательством ЕС реэкспорт в 2014-2016 годах из Польши в Южный Судан советских БРДМ-2: закупленная у польской Army Trade частями для собственных нужд "Техимпэксом" бронетенхника далее экспортировалась через "Укринмаш" и S-Profit на Ближний Восток – в ОАЭ и в Восточную Африку - в Уганду и Бурунди, а оттуда - в Южный Судан.

"Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну вооружений государствами-членами ЕС", - отмечают в OCCRP, добавляя: "Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали на миллионы долларов боевых вертолетов и самолетов правительству Южного Судана со времени начала войны, а Уганда использовалась в качестве транзитного пункта".

Как утверждается в журналистском расследовании, имеющиеся в распоряжении OCCRP более тысячи страниц документов компании "Техимпекс" подтверждают, что компания закупала оружие и запчасти к нему в странах Восточной Европы - в Польше, Словакии, Молдове, Болгарии, Венгрии, Румынии, а также Боснии и Герцеговине, и продавала оружие на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.

В понедельник международная правозащитная Amnesty International обнародовала отчет, в котором утверждается, что украинская госфирма "Укринмаш", в нарушение Международного договора о торговле оружием (МДТО), в 2014 году подписала с ОАЭ контракт объемом порядка $170 млн на поставку Южному Судану артиллерийского и стрелкового оружия: пулеметов, минометов, РПГ и боеприпасов. При этом компаниями-посредниками госфирмы в ОАЭ в отчете названы International Golden Group и зарегистрированная в Лондоне "компания-оболочка" S-Profit, владельцем которой, по данным AI, является гражданин Украины. В AI обращают внимание, что украинский владелец S-Profit предоставил британским регуляторным органам недостоверные контактные данные: несуществующий официальный адрес в Великобритании, а также коммерческую услугу "Виртуальный телефонный коммутатор" для официальных сообщений.

Изученные Amnesty International документы свидетельствуют о широкой направленности коммерческих предложений и переговоров по оружейным контрактам с участием S-Profit Ltd. В частности, отрабатываемые компанией планы включают поставки оружия, включая бронетехнику и самолеты в Египет, Сенегал, Мали, Руанду, Украину и Перу, а также частным заказчикам в Сербии, Украине, Польше и Австралии. При этом Amnesty International не смогла определить наличие лицензий по торговому контролю Великобритании для этих переговоров или сделок.

В госфирме "Укринмаш" озвученные Amnesty International обвинения в незаконных поставках стрелкового и артвооружения Южному Судану через ОАЭ в рамках подписанного в 2014 году контракта опровергли. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укринмаша" Сергей Слюсаренко, упомянутый в докладе, подписанный предыдущим руководством госфирмы контракт, не был реализован ввиду отсутствия необходимого разрешения Госслужбы экспортного контроля Украины (ГСЭКУ).

При этом он отметил: "Несмотря на отсутствие официального эмбарго на поставки вооружений Южному Судану, Украина воздерживается от осуществления ВТС с Южным Суданом с учетом рекомендаций ряда международных организаций".

Это уже не первое подобное обвинение Amnesty International в адрес Украины: в 2012 году правозащитная организация утверждала, что Украина в 2007-2009 годах незаконно поставляла Южному Судану через Кению танки.