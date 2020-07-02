Очікування інвесторів в Україні знизилися до рівня 2015 року - опитування ЄБА

Згідно з дослідженням ЄБА, бізнес погіршив оцінку інвестиційної привабливості з 2,95 балів у кінці 2019 року до 2,51 балів

Індекс інвестиційної привабливості в першій половині 2020 року склав 2,51 балів із п'яти можливих і продовжує перебувати в негативній площині. Про це свідчать результати спільного дослідження Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) та юридичної фірми "Василь Кicіль і Партнери".

Згідно з проведеним опитуванням, 62% генеральних директорів компаній вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим, 34% - нейтральним і тільки 4% - сприятливим, хоча раніше таких було 17%.

Про негативну тенденцію свідчить і оцінка динаміки бізнес-клімату: 55% топ- менеджерів помітили погіршення інвестиційного клімату в порівнянні з попереднім півріччям; 35% переконані, що умови ведення бізнесу не змінилися, і тільки 10% вважають, що вони дещо поліпшилися.

Серед позитивних моментів, бізнес зазначив запуск ринку землі, валютну лібералізацію, продовження співпраці з МВФ, зниження облікової ставки НБУ, стабільну гривню.

При цьому до традиційних проблем відніс слабку судову систему, відсутність зрушень у боротьбі з корупцією і значний вплив тіньової економіки. Крім того з'явилися і нові фактори, що негативно впливають на бізнес-клімат: запровадження обмежувальних заходів через COVID-19, постійні ротації у складі уряду, як наслідок - політична й економічна нестабільність, підвищення податкового тиску і зміна податкового законодавства, припинення реформ.

На наступне півріччя прогнози бізнесу не надто оптимістичні: 44% не чекають ніяких змін, 41% побоюється, що умови ведення бізнесу погіршаться, і тільки 15% СЕО сподіваються на поліпшення. При цьому в ЄБА зазначають, що у попередньому опитуванні 41% СЕО висловлювали оптимістичні очікування.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не досяг позитивної зони - вище 4 балів.

В опитуванні взяли участь 105 керівників компаній-членів ЄБА.