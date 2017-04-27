Очередная крупная победа трубопроводной политики России в Европе? (Foreign Policy, США)

Вызвавший раскол и мощную геополитическую напряженность российский энергетический проект на этой неделе преодолел важный рубеж. Проект строительства газопровода «Северный поток 2», по которому природный газ будет перекачиваться из России в Северную Европу, в понедельник получил финансовую поддержку со стороны западной энергетической отрасли, несмотря на громкие протесты многих членов Евросоюза, которые опасаются контроля Москвы над поставками энергоресурсов в Европу.

Пять европейских энергетических компаний согласились предоставить 50-процентное долгосрочное финансирование этого вызвавшего большие споры проекта стоимостью 10,3 миллиарда долларов. Это австрийская OMV, французская Engie, голландско-британская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall. Вторую половину заплатит российская государственная компания «Газпром», которая сохранит контроль над этим проектом.

Предоставление финансирования это важный шаг вперед для Газпрома, так как этому предшествовала целая череда неудачных российских инициатив. Россия получит возможность и дальше поставлять газ в самое сердце Европы, но на сей раз в обход Украины. Таким образом, Россия оставит за бортом страну-транзитера, которая в прошлом доставляла ей большую головную боль, и с которой у нее в настоящее время существует тлеющий военный конфликт.

«Это прорыв, — заявил агентству Reuters глава Газпрома Алексей Миллер. — Это твердое подтверждение иностранного участия в данном проекте, это важная финансовая основа для проекта, завершить который планируется к концу 2019 года».

Имея пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год, «Северный поток 2» удвоит возможности России поставлять через Германию газ на европейские энергетические рынки. По планам Газпрома, строительство газопровода, который проложат по дну Балтийского моря от крупного Бованенковского месторождения до немецкого Грейфсвальда, должно начаться в 2018-м, а закончиться в 2019 году. Трубы для проекта будут поставлять три российские и одна немецкая компания.

Но «Северный поток» на каждом повороте встречает мощное правовое и политическое противодействие. Так, Польша подала иск против его строительства в Европейский суд. Польша и прибалтийские страны стали активными противниками этой сделки, заявляя, что она позволит России затянуть удавку на шее Европы и сократить перекачку газа через Украину. (Несмотря на военные действия между двумя странами, российская нефть и газ по-прежнему идут через Украину в Европу, так как обеим странам нужны деньги.)

Пятерка европейских энергетических фирм подписала первое соглашение с Газпромом о финансировании проекта в сентябре 2015 года, однако Польша заблокировала его.

Действующий трубопровод «Северный поток 1» используется лишь на 50% своей мощности, из-за чего некоторые эксперты засомневались в экономической целесообразности второго проекта, особенно сейчас, когда спрос на газ в Европе не растет.

«„Северный поток 2" — это диверсионный проект; его реализуют, чтобы избавиться от Украины», — сказал эксперт по энергетике из Гаагского института стратегических исследований (Hague Institute for Strategic Studies) Сейбрен де Йонг (Sijbren de Jong).

Однако другие специалисты утверждают, что это здравое коммерческое решение, поскольку трубопровод обеспечит стабильные поставки в Центральную Европу без особых транзитных рисков. Они также говорят, что строительство «Северного потока 1» в 2012 году не стало геополитической катастрофой, как ожидали некоторые политики и эксперты. Добыча газа в Европе в предстоящие 20 лет уменьшится наполовину, и Газпрому надо укреплять свои позиции на рынке, который обеспечивает компании значительную часть доходов.

Однако у этого газового гиганта появилась отвратительная привычка использовать энергоресурсы в качестве политической дубины. Разным странам он назначает разные цены за поставляемый газ, а после распада Советского Союза эта компания многократно грозила соседям отключением или реально перекрывала им газ.

Она перекрывала подачу газа на Украину в 2006-м, зимой 2008-2009 годов, а в последний раз в 2015 году, когда на Украине вспыхнул конфликт после незаконной аннексии Москвой Крымского полуострова.

Газпром выиграл последнее сражение с помощью пяти энергетических компаний Европы, но война далека от завершения. Несмотря на западное финансирование проекта, Газпром остается единственным акционером трубопровода. По словам де Йонга, это означает, что его ждут большие юридические проблемы. Члены ЕС Дания, Швеция и Финляндия, по чьим территориальным водам должен пройти трубопровод, пока еще не дали согласие на его прокладку, что создает дополнительные преграды.

В этом году Еврокомиссия вынесла постановление, что энергетические законы ЕС неприменимы в отношении морской части «Северного потока 2». Брюссель надеется, что ему удастся заключить с Москвой такое соглашение по проекту, которое успокоит нервничающих членов Евросоюза и притормозит самые нечистоплотные геополитические амбиции Газпрома.

Но Польша и ее друзья не сдаются. «Решение пока не принято, а страны-члены всегда могут предъявить иск Еврокомиссии, если им не понравится результат», — сказал де Йонг.

Робби Греймер