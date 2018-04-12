Очередного транша от МВФ Нацбанк ожидает в 3 квартале

Нацбанк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в начале третьего квартала 2018 года. Об этом сегодня, 12 апреля, в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас мы считаем, что это возможно в начале третьего квартала", - сказал он.

Сологуб отметил, что такие расчеты являются техническими. Также, по его словам, НБУ ожидает, что все условия для получения транша будут выполнены.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что транши Международного валютного фонда поступают в Украину тогда, когда Украина выполняет меморандум.

Недавно в МВФ призвали Украину установить рыночные цены на газ. "МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования", - сообщили в структуре.