Одесский НПЗ перешел в собственность Кабмина

В понедельник, 19 июня, Суворовский районный суд Одессы вынес решение о передаче ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" в государственную собственность. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на персональной странице в Facebook.

"В рамках заключения соглашения со следствием, районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров Украины", - написал он.

После чего генпрокурор выразил надежду, что аукцион по приватизации будет прозрачным и состоится в ближайшее время.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 30 мая, прокуратура Одесской области направила сообщение о подозрении бизнесмену Сергею Курченко, которому инкриминируют создание преступной группировки и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

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