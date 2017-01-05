Одесский припортовый завод: год новый, вопросы старые

На сегодняшний день в Украине не так много предприятий, за которые могут развернуться нешуточные приватизационные баталии. Одним из таких предприятий остается Одесский припортовый завод, иначе и конкурс не проходил бы с такими трудностями.

Вся ситуация похожа на притчу "о собаке на сене". Власть имущие вроде бы не против приватизировать, и ситуация подходящая, а цену и условий, привлекательных для заинтересованных компаний, сложить не могут.

Несмотря на непростую ситуацию, IBE Trade серьезно рассматривает работу на украинском рынке, подтверждая это своими действиями, в первую очередь желанием участвовать в приватизационном конкурсе ОПЗ. А когда стало понятно, что конкурс опять не состоится, руководство IBE Trade официально обратилось к руководству Фонда госимущества с предложением рассмотреть все допустимые украинским законодательством варианты сотрудничества относительно Одесского припортового завода. Компания Алекса Ровта готова взять в управление завод в том финансово - экономическом состоянии, в каком завод находится на 1 января текущего года, рассмотреть вариант аренды с последующим выкупом предприятия, а также согласования прочих возможных для сотрудничества вариантов. Такое заявление было направлено IBE Trade на имя руководства ФДМ еще до нового года, о чем есть соответствующие документы.

Украинский рынок нуждается в опытных игроках, а более чем 25-летний успешный опыт работы на мировом рынке компании IBE Trade говорит сам за себя. По данным Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA) на протяжении последних семи лет IBE Trade Corp.

контролировала до 15% продаж мирового рынка аммиака и до 9% аммиачной селитры.

"Химическая промышленность всегда находится в зоне повышенного экологического риска. Безопасность работы, которую обеспечивает своевременная модернизация производств, и разработка технологий, позволяющих экономить на энергозатратах и объемах сырья - приоритет корпорации IBE Trade" - говорит руководитель компании Алекс Ровт. Сегодня, когда цена газа в Украине необыкновенно высока, такой подход немаловажен.

Во-вторых, наличие позитивного опыта работы в Украине в разные времена и при разных властях. Начиная с конца 1980-х годов, корпорация имела эффективные производственные отношения с Северодонецким государственным производственным предприятием Объединение Азот, а с течением лет возникало и развивалось успешное и, что самое главное, взаимовыгодное сотрудничество с такими крупнейшими предприятиями, как РовноАзот, Азот, ДнепрАзот, Припортовый завод, концерн Стирол. Да и многолетний опыт работы на американском и европейском рынке, наличие производственных мощностей: современных высокотехнологичных заводов представительств в США, Венгрии, Казахстане, РФ, Украине и других странах - говорит об умении и желании осуществлять крупные проекты, делать разумные инвестиционные вложения и быть не безразличным к ситуации в экономике страны, которая делает шаги на пути становления.