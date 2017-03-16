Одесский суд конфисковал судно с грузом стоимостью более 18 млн грн, заходившее в Крым

Малиновский районный суд г.Одессы признал виновным капитана судна "Sky Moon" (флаг Танзании) в перемещении вне зоны контроля украинской таможни (с территории АР Крым) более 3 тыс. тонн технической соды.

Как сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, в рамках рассмотрения соответствующего административного протокола о нарушении таможенных правил суд постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды, а именно - груз соды стоимостью почти 18,5 млн грн, а также само судно, как транспортное средство, которое использовалось для совершения правонарушения. Стоимость конфискованного судна не приводится.

В пресс-службе отметили, что это крупнейшая партия товара, конфискованная за нарушения таможенных правил, в истории Украины.

"Впервые в истории Украины суд принял решение и о конфискации морского судна", - добавили в пресс-службе.

Также военная прокуратура намерена привлечь к уголовной ответственности капитана судна, одного из основателей компании-грузовладельца - гражданина Молдовы и, возможно, представителя судовладельца - гражданина Румынии.

Кроме того, по результатам расследования, военная прокуратура намерена официально проинформировать власти Чехии о нарушении зарегистрированным на ее территории юридическим лицом европейских санкций в отношении запрета торговли с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщалось, следствие установило, что капитан судна "Sky Moon", действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года 8 раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

Зная о временном закрытии для судоходства морских портов на временно оккупированной территории Украины и принятии международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации в связи с оккупацией территории АР Крым, в нарушение требований международного права и законодательства Украины, капитан перемещал в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

По данным фактам расследовалось уголовное производство по ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

При этом представитель судовладельца в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, чтобы урегулировать вопрос с уголовным производством.

Как сообщалось, 30 ноября 2016 года представители Государственной пограничной службы Украины задержали грузовое судно "Sky Moon" (флаг Танзании), незаконно заходившее в порты аннексированного Россией Крыма. На судне находилось девять человек - капитан и восемь членов экипажа. На тот момент судно перевозило более 3 тыс. тонн кальцинированной соды.