Офис генпрокурора провел обыски в Укроборонсервисе

Прокуроры Офиса генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита государственного концерна "Укроборонпром" провели обыск в комплексе зданий госпредприятия "Укроборонсервис".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Офис генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного предприятия "Укроборонсервис", - говорится в сообщении.
По данным следствия, служащие ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, нанесли государству значительные убытки.
Кроме того, как отмечается, эти служащие могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.
Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.