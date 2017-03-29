Официальный комментарий Минфина относитело взыскания в пользу России 3 млрд долларов

Министерство финансов Украины официально прокомментировало решение Высокого суда Лондона о выплате госдолга Российской Федерации в сумме 3 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает "Диалог.UA".

Сегодня, 29 марта, Высокий Суд Лондона не поддержал позицию Украины относительно так называемого долга Януковича. Решение было вынесено по результатам слушаний, которые состоялись с 17 по 19 января 2017 года.

В Минфине заявили, что пока речь не идет о выплате 3 млрд долларов России. Украинская сторона в ближайшие дни хочет получить полный текст решения суда, чтобы подготовить апелляцию. Данная просьба уже удовлетворил судья.

Также суд поддержал просьбу Украины о временном приостановлении исполнения принятого решения.

"Нам важно, что английский суд признал противоправные и вопиющие акты, совершенные государством-агрессором против Украины и ее народа. Это рассмотрение был первым этапом. На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права" , - сообщили в Минфине.

Ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина продолжит отстаивать свою позицию и намерена направить апелляцию на решение лондонского суда.

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