Офшорные компании Суркисов выиграли против Украины суд по национализации "Приватбанка" - СМИ

25 июля Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск шести компаний, которые связывают с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами, к НБУ, Фонду гарантирования вкладов, Минфину и "Приватбанку" о признании противоправным решения относительно списания средств связанных лиц при его национализации.

Как сообщает Finbalance, речь истцами выступили такие компании как Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP.

Отмечается, что текст соответствующего судебного постановления засекречен, но о решении стало известно из сопутствующих судебных материалов по делу. Так, в рамках своего иска указанные структуры просили суд, в частности, признать противоправным и отменить:

- решение Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами НБУ No105 от 13 декабря 2016 года о назначении истцов связанными с "Приватбанком";

- приказ временного администратора "Приватбанка" No22 від 20.12.2016 "О запрете расходных операций со счетов связанных лиц" в части, которая касается прав и интересов истцов;

- решение временного администратора банка "О согласовании условий продажи неплатежеспособного банка ПАТ КБ "Приватбанк" от 20.12.2016 No2893 в части, которая касается прав и интересов истцов.

При национализации "Приватбанка" средства указанных компаний-истцов попали под операцию bail-in (принудительную конвертацию в акции банка).

Ранее ZN.UA писало, что в результате национализации "Приватбанка" семья Суркисов потеряла более 248,6 млн долларов и 574 тыс. евро в кипрском филиале банка, как юридические лица, а также более 1,04 млрд грн в Украине - как физические лица.

Как указывала Юлия Самаева, суть судебных тяжб вокруг данных средств сводится к неправомерности решения No105 комиссии НБУ по вопросам определения связанных с Приватбанком лиц и остановки ФГВФЛ операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в Приватбанке.

По ее словам, для более-менее осведомленных наблюдателей связь собственников "Динамо" с экс-владельцем Приватбанка очевидна.

"Даже в деле "6 офшоров", уже проигранном ПриватБанком в судах двух инстанций, просматривается связь между бизнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP - это те самые шесть компании, которые тоже подали иски против НБУ, ФГВФЛ и Приватбанка. Как помним, они также имеют претензии к 105-му решению НБУ и считают, что к связанным с бывшими собственниками банка лицам не относятся", - указывает Самаева.

Самаева отмечает, что все упомянутые компании основаны в один день, зарегистрированы по одному адресу в Британии и указывают один почтовый адрес.

"Разница между ними лишь в том, что по состоянию на 20 февраля 2017 г. три первые компании принадлежали Ольге Романовой - жене Игоря Суркиса, а остальные - Полине Ковалик, первой жене его брата Григория Суркиса", - указывает она.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации. Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

8 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка.

Подробнее о судебных исках, поданных Суркисами против НБУ, читайте в статье Юлии Самаевой "НБУ vs "Динамо". Кто забьет в наши ворота?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украна".