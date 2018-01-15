Ограничения на ввоз товаров могут отменить - Южанина

Верховная Рада может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу вместе с поправками в Таможенный кодекс.

Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне относительно принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения подкорректировать", - сказала Южанина.

С начала года активисты перекрывали во Львовской области дороги возле пунктов пропуска на границе с Польшей, выражая таким образом недовольство изменениями в таможенном законодательстве относительно норм и правил перемещения товаров через госграницу.

"Есть проблема с нормой о пересечении границы не чаще раза в 24 часа. Если эта норма лишняя, то мы можем ее учесть при принятии изменений в Таможенный кодекс", - отметила Южанина.

По ее словам, многие нормы, которые предусмотрены принятыми в конце 2017 года поправками в Налоговый кодекс, не заработают без соответствующих правок в Таможенный кодекс.

По материалам Економічна Правда