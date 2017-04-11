Оккупанты в Крыму хотят продать "Дом шампанских вин "Новый Свет"

Так называемый "глава совета министров" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о продаже "Дома шампанских вин "Новый свет".

Об этом он заявил на пресс-конференции 11 апреля, передает "Интерфакс- Украина".

"Официально все это будет летом, план такой акционирования. Поступает много предложений от инвесторов", - сказал так называемый "глава" Аксенов, отметив, что будет проведен аукцион.

Он также отметил, что заводу нужна модернизация, это позволит за пять лет увеличить объемы производства в пять раз.

Ранее сообщалось, что "Новый Свет" в 2016 году увеличил производство игристых вин на 2,8% по сравнению с уровнем 2015 года - до 1,52 млн бутылок. В 2017 году "Новый Свет" намерен выпустить 1,6 млн бутылок.

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма" Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый свет".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

США и Европейский союз не признали Крым в составе Российской Федерации, в 2014 году были введены экономические санкции в отношении России и компаний, которые продолжают сотрудничать с предприятиями аннексированного Крыма. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.