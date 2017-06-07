Оккупационные власти Крыма собираются продать в Крыму 11 санаториев

Российские оккупанты жалуются на дефицит средств в бюджете и планируют продать 11 санаториев за $26-35 млн

Оккупационные власти Крыма планируют продать 11 санаториев на полуострове, принадлежащих оккупационному "министерству экономического развития".

Российские оккупанты планируют получить от продажи 1,5-2 млрд руб. ($26,5- 35,3 млн).

При этом оккупационные власти признали наличие дефицита средств в бюджете: по их заявлению, средства, вырученные от продажи первого санатория, придется направить на проведение кадастровых работ, а также оценку и подготовку к продаже других санаториев.

"Даже те затраты, которые необходимо провести для кадастровых работ, мы предлагаем потенциальным покупателям взять на себя", - заявил так называемый министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

В список санаториев, которые оккупанты готовят к продаже, вошли Прибой, Солнечный, Пионер, Юность, Ай-Тодор, Алупка, Родина, Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко, Предгорный, Противотуберкулезный санаторий имени Чехова, Противотуберкулезный санаторий Красный маяк.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма предлагают прекратить права собственности на участки и недвижимость, оформленные в Украине.

Источник: ТАСС