Оклады военных не могут быть меньше, чем у госслужащих - Турчинов

Секретарь СНБО направил в Кабмин предложения по формированию оборонного бюджета Украины.

Денежное обеспечение украинских военнослужащих не может быть меньше окладов государственных служащих и, кроме того, должно соответствовать стандартам НАТО, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В обнародованном пресс-службой СНБО заявлении говорится о том, что в 2015 году финансирование ВСУ было увеличено, в частности, определено минимальное обеспечение для солдат-контрактников в 7000 гривень в месяц, однако во втором полугодии текущего года ситуация практически не изменилась.

Тем временем для госслужащих в течение последних двух лет произошло значительное повышение зарплаты. Многие руководители департаментов министерств и других центральных органов исполнительной власти, начиная с 2016 года, получали зарплату, которая превысила 30 тысяч гривень в месяц, отмечается в заявлении.

"Для сравнения, сегодня совокупный месячный доход с премиями, надбавками и боевыми выплатами командира бригады - полковника, который воюет на переднем рубеже, в среднем составляет 19 500 гривень. Должностной оклад руководителя департамента центрального органа исполнительной власти - 9115 гривень, доплата за ранг - 800 гривень. А у комбрига должностной оклад - 1200 гривень, а за оплаченное кровью звание полковника он получает дополнительно еще "аж" 135 гривень", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны настаивает на том, что оклады военных не могут быть меньше, чем соответствующие оклады госслужащих, наоборот, денежное обеспечение военнослужащих должно быть ориентиром для зарплаты на государственной службе.

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10- 15%", - отметил Турчинов.

Он также сообщил о том, что в Кабинет министров уже направлены соответствующие предложения по формированию оборонного бюджета Украины.

Напомним, с января 2017 года военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения АТО на востоке страны, увеличили так называемые "боевые" надбавки к заработной плате.