Олигархи должны Нацбанку более 45 млрд грн, - Гонтарева

Олигархи, которые являются владельцами проблемных банков, задолжали Нацбанку более 45 млрд грн

Об этом сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде, передает "ДС".

"45,2 млрд грн непогашенных кредитов Национальном банке за последние три года", - сообщила Гонтарева.

Среди крупнейших должников Валерия Гонтарева назвала Дмитрия Фирташа (банк "Надра"), который задолжал Нацбанку 9,8 млрд грн, Николая Лагуна ( "Дельта Банк") - 8 млрд грн и Леонида Климова ( "Имэксбанк") - 3,4 млрд грн .