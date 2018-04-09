Омелян анонсировал завершение ремонта трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса

Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проездность", - отметил министр.

Он уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они продлятся еще 2-3 года", - объяснил Омелян.

По словам министра, за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает Омелян. В частности, он назвал цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать три тысячи километров дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.

Как известно, в марте руководитель "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что на дороги государственного значения в течение пяти лет из всех источников планируется направить около 300 миллиардов гривен.