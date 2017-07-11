Омелян намерен инициировать увольнение руководителя аэропорта "Борисполь"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в среду внесет на рассмотрение Кабинета министров представление об увольнении руководителя аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

Причиной решения стало неподписание договора с лоукостером Ryanair, что привело к отказу авиаперевозчика выходить на украинский рынок, передает Украинская правда.

"Да, завтра внесу на Кабмин представление о его увольнении", - сообщили министр.

Как сообщалось ранее, лоукост Ryanair не мог договориться с аэропортом "Борисполь" о сотрудничестве. По словам директора "Борисполя" Павла Рябикина, международная лоукост-компания выдвинула ряд требований, с которыми не может согласиться аэропорт.

В то же время редактор сайта avianews.com Александр Мироненко считает, что ключевые требования Ryanair о предоставлении существенных скидок на обслуживание при открытии новых рейсов - это нормальная международная практика.

В понедельник, 10 июля, вечером стало известно, что Ryanair приостановл продажу билетов из аэропорта "Борисполь". А министр инфраструктуры Владимир Омельян заявил, что "Борисполь" затягивал переговоры с лоукостом: "Министерство снизило аэропортовые сборы и тарифы для всех, в частности и для МАУ, и поднимает вопрос, кто на самом деле хозяин в "Борисполе".

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен.

Напомним, уже в этом году Ryanair собирался запустить из Киева рейсы по четырем направлениям (в Эйндховен, Лондон, Манчестер и Стокгольм), а из Львова - по семи направлениям (в Эйндховен, Лондон, Берлин, Будапешт, Мемминген, Краков, Вроцлав).