Омелян назвал стоимость одного километра отремонтированной дороги

Один километр отремонтированной или реконструированной дороги стоит около 10 миллионов гривен.

Об этом в интервью проекта Big Money рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В Украине средний или капитальный ремонт дороги стоит приблизительно 10 млн грн за километр. Это рекордно низкая сумма, по сравнению с любыми соседними государствами", - рассказал чиновник.

По его словам, в Евросоюзе самая низкая стоимость в Болгарии - 3 миллиона евро. Далее идет соседняя Польша со стоимостью километра дороги в 5-7 миллионов евро. Относительно низкую стоимость удается обеспечить благодаря дешевой рабочей силе, произведенным в Украине щебню, материалам для укрепления и тому подобное.

Омелян также рассказал о том, что турецкие компании занимаются ремонтом дорог в Украине благодаря успехам на тендерах. Однако 95% работников в них - украинцы. Ранее эти компании имели большие броги и выполняли от одного до 20 километров дорог в течение года, а уже сейчас автодорожные компании делают 3000-4000 километров за год.

Также министр инфраструктуры рассказал, сколько стоит создание дороги для инновационного поезда Hyperloop. Стоимость километра - около 20 миллионов долларов. А стоимость ремонта железнодорожного покрытия стоит от одного до трех миллионов долларов.

Напомним, ранее министр инфрастурктуры Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией.