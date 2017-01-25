Омелян обвинил Гройсмана в попытке "замять" проблемы "Укрзализныци"

Омелян считает, что переподчинение "Укрзализныци" от одного ведомства к другому не является реформой

Переподчинение "Укрзализныци" Министерству экономического развития является попыткой скрыть существующие в компании проблемы, а не провести ее реформирование. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мне приятно, что дискуссия относительного реального состояния дел в "Укрзализныце" состоялась, но это был не тот формат, который сопутствует эффективной работе. Я надеюсь, что у премьер-министра будет время ознакомиться с реальным состоянием дел в предприятии... Почему были такие огромные потери? Чем вызвана неэффективность работы команды? Главное - Мининфраструктуры всегда исходило из того, что госпредприятия должны быть приватизированы, а стратегические - корпоратизированы и управляться независимо, предоставляя государству высокие поступления бюджет", - сказал он.

Министр считает, что переподчинение "Укрзализныци" от одного ведомства к другому не является реформой. По его мнению, это является способом "замять" существующие проблемы.

Омелян назвал главу предприятия Войцеха Балчуна низкоквалифицированным специалистом, несмотря на все записи в его биографии.

"Он забыл, что последние годы не работал в компаниях, а занимался музыкой. Поэтому вопрос стоит не в том, кто кому Балчун, а в том, кто кому "УЗ". Нам нужна действительно высокоэффективная государственная компания, работающая для народа или же компания, а не та, которая является источником обогащения для определенного круга лиц", - указал глава ведомства.

Он рассказал, что неоднократно общался в Гройсманом и объяснял суть реформы, а также факт того, что Мининфраструктуры не борется за "Укрзализныцю", а отстаивает прозрачность и эффективность работы компании.

"У меня был разговор с президентом на этих выходных. Я ему рассказал о том, что знаю. Проинформировал о неудовлетворительном состоянии дел, что сейчас идет речь не о реформе, а о желании определенных лиц сберечь коррупционное влияние на "Укрзализныцю". Я надеюсь, что внеочередное заседание СНБО будет, и мы сможем заслушать все стороны. В связи с этим будет принято правильное кадровое решение для вывода компании вперед и на самом деле реформирования ее действиями", - добавил Омелян.

Как сообщалось, Омелян и Балчун во время заседания правительства обменялись критическими высказываниях в адрес друг друга.