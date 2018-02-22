Омелян раскрыл подробности появления Hyperloop в Украине

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о начале строительства в Днепре тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop, разработанной Илоном Маском.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишет "Слово и Дело".

"Мы создаем центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование, разработает технологию и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития в Украине такого вида транспорта, как Hyperloop, - сообщил Емельян.

Как известно, Hyperloop - это разработанная Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Напомним, власти столицы США разрешили компании The Boring Company Илона Маска бурить тоннель под Вашингтоном.