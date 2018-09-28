Омелян в США обсудил возможность прямого авиасообщения между Киевом и Лос-Анджелесом

В ходе своего рабочего визита в США министр инфраструктуры Владимир Омелян встретился с руководством аэропорта "Лос-Анджелес" и ознакомился с работой одного из крупнейших воздушных хабов в мире.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

"Стороны обсудили возможность налаживания прямого авиасообщения между аэропортами "Лос-Анджелес" и "Борисполь". Руководитель аэропорта Лос- Анджелеса выразил заинтересованность и пообещал провести работу с американскими авиакомпаниями по налаживанию прямого авиасообщения. Также стороны выразили заинтересованность в развитии карго перевозок", - говорится в сообщении.

Директор аэропорта ознакомил Омеляна с комплексом инженерных сооружений, предназначенных для приема, отправления и техобеспечения самолетов, обслуживание пассажиров и груза, работой информационных систем и процессами автоматизации транспортировки грузов в карго-терминале, а также особенностями строения и расположения пассажирских терминалов.

Аэропорт "Лос-Анджелес" входит в топ-5 самых загруженных в мире. Его пассажиропоток составляет более 84 млн пассажиров в год.

Напомним, с 17 октября авиакомпания Brussels Airlines, входящая в Lufthansa Group, откроет собственные регулярные рейсы из Брюсселя в Киев.