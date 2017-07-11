Омелян заявил о давлении и преследовании из-за прихода Ryanair

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что готов дать показания по фактам давления и преследования из-за возможного начала работа лоукоста Ryanair в Украине. Об этом он написал на Facebook.

"Со своей стороны готовы дать показания о давлении частной компании на госслужащих и угроз преследования в случае мероприятия Ryanair в Украине", - заявил Омелян.

Он также добавил, что публичность была фактически единственным шансом привлечь Ryanair в Украину.

"Иначе МАУ, другие деятели сделали бы все, чтобы Ryanair даже не приблизился к Украине. Если было давление на Борисполь, то оно было публичным, через заявления в СМИ - чтобы люди видели и понимали, кто и что отстаивает", - написал Омелян.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что переговорный процесс между аэропортом Борисполь и ирландским лоукост-перевозчиком Ryanair должны оценить Национальное антикоррупционное бюро Украины и Антимонопольный комитет.

10 июля компания Ryanair объявила об отмене запланированного выхода на украинский рынок.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинил руководство аэропорта Борисполь в срыве договренности с Rayanair и заявил, что внесет на рассмотрение Кабмина представление об увольнении директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина.