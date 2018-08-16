Омелян заявил о новых ограничениях в сообщении с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал введение новых ограничений в сообщении с Россией. В частности, ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, прекращение которого уже анонсировалось им ранее.

"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - написал министр в социальной сети Facebook.

В комментарии СМИ Омелян подтвердил подписание документа, однако раскрывать его детали пока отказался.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Речь идет о поездах в Москву и Санкт-Петербург.

По материалам: Интерфакс-Украина