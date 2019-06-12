Омелян заявил о поддержке SkyUp и назвал незаконным приостановление ее лицензии на хоздеятельность по решению Барышевского райсуда

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда Киевской области.

"Районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда", - заявил министр.

Он также отметил, что Мининфраструктуры удалось выяснить, что лицо, подавшее иск к SkyUp, имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - сказал Омелян.