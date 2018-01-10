Онищенко подал в суд на Al Jazeera на 20 млн долларов из-за сюжета о "деньгах Януковича"

Народный депутат Александр Онищенко решил подать в суд на телекомпанию Al Jazeera из-за сюжета о приобретении Онищенком и бизнесменом Павлом Фуксом у Сергея Курченко компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. Как заявил депутата, за "лживую информацию поданную в сюжете" и "нанесение репутационного ущерба" он будет требовать 20 млн долларов компенсации.

Онищенко заявил, что не имеет никакого отношения ни к деньгам Януковича, ни к правам на деньги Янковича, принадлежащие Курченко

"На суд приглашу свидетелем Холодницкого, на голубом глазу рассказывающий, что арестовал мой самолет, который проходит в качестве обеспечения сделки. Хочу, чтоб Холодницкий в суде показал документы, подтверждающие его слова, а именно - ордер на арест, документы на борт (номер самолета, адрес стоянки) и прочие детали", - написал Онищенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что опубликованный Al Jazeera вариант договора между ним и Фуксом образца сентября 2015-го года никем не подписан, а такой ход - умышленная манипуляцию, чтобы у читателя сложилось впечатление, что сделка уже тогда состоялась.

Напомним, что ранее Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП намерены закрыть дело о спецконфискации $ 1,5 млрд Януковича в январе. В течение двух недель председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный должен предоставить НАБУ необходимые документы по этому делу.