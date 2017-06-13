ООН: Ежегодный ущерб от подделки продуктов составляет $10-15 млрд

Фальсификация продуктов питания приобрела огромные масштабы, поскольку ежегодный ущерб от мошенничества в пищевой промышленности достигает 10 - 15 миллиардов долларов, передает Центр новостей ООН.

В список подделок входит: рис из пластика, растительное масло из уже отработанного масла, грецкие орехи, набитые мелкими камнями вместо ядер, сухое молоко из мела и т.д. Это значит, что 10 процентов всех продаваемых в коммерческих целях продуктов питания являются подделкой.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) готовятся к разработке портативных ручных устройств, с помощью которых можно будет быстро и легко обнаружить поддельные продукты.

В методы, которые могут быть адаптированы для проведения точечных тестов для проверки продуктов питания на наличие в них посторонних примесей, загрязнения и плесени, входит: спектрометрия ионной подвижности, ядерная технология, используемая пограничной службой при обнаружении незаконных наркотиков и взрывчатых веществ, является одним из нескольких методов,

Сообщается, что этот проект объединяет ученых из 13 стран мира: США, Великобритании, Швеции, Уганды, Индии, Китая, Австрии и других. Первая встреча экспертов состоялась в мае в Вене, а первые результаты ожидаются в течение ближайших двух лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, многие украинские магазины, которые продают органическую продукцию, продают подделки, или просто не соблюдают элементарные санитарные нормы.