Опалення та вода подорожчають на 33% і 22% відповідно: прогноз

Кабінет міністрів очікує стрімкого зростання тарифів на комунальні послуги, - про це йдеться в прогнозі уряду щодо соціально-економічного розвитку до 2024 року.

Як пише "Страна", вже цього року тарифи на опалення і гарячу воду можуть зрости на 33% (+/- 3%).

При цьому в наступні роки зростання цього показника тільки продовжиться:

у 2022 на 6% (+/- 3%), в 2023 на 5% (+/- 3%) в 2024 році на 5% (+/- 3%).

Також Кабмін очікує зростання тарифів на водопостачання: в поточному році на 20% (+/- 5%), у 2022 на 11% (+/- 5%), в 2023 на 5% (+/- 5%) в 2024 році на 5% (+/- 5%).

Таким чином, до кінця 2024 року тарифи на опалення і гарячу воду влада планує підняти на 49%, а на холодну воду - на 41%.

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