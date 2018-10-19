ОПЕК опасается снижения цен на нефть в ближайшие недели

Увеличение запасов и рост добычи нефти в США могут привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний отчет ОПЕК. «Предстоящее сезонное снижение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста нефтедобычи в США это может стать "медвежьим" фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель»,— говорится в документе.

ОПЕК также считает, что на ценах может сказаться запланированное техобслуживание на российских НПЗ. «Пересмотр глобальных экономических прогнозов Международным валютным фондом, вызванный торговыми спорами между США и их партнерами, привел к большей неопределенности в отношении роста спроса на нефть в 2019 году»,— добавили в организации.

Накануне, 18 октября, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые за месяц. Стоимость барреля нефти WTI снизилась до $68,7.

В октябре ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос ослабнет из-за торговых войн и других факторов, сдерживающих мировую экономику и экономику стран-импортеров.