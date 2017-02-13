ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть

ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,22 млн баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 95,81 млн баррелей, следует из февральского доклада организации.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году также был улучшен - приблизительно на 35 тыс. баррелей в день, до 1,19 млн баррелей в сутки. Организация отмечает, что улучшение прогноза связано, в том числе, с более холодными, чем ожидалось, погодными условиями, а также хорошими показателями автомобильных продаж в странах ОЭСР.

В 2016 году, по оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть составил 94,62 млн баррелей в день, что на 0,18 млн баррелей выше январской оценки организации в 94,44 млн баррелей в сутки.

Спрос на нефть ОПЕК в 2017 году вырастет по сравнению с 2016 годом на 0,8 млн баррелей - до 32,1 млн баррелей в день, также отмечает организация.

В 2017 году добыча нефти стран вне ОПЕК, как ожидается, увеличится на 0,24 миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом - до 57,44 миллиона баррелей в день. Прогноз по данному показателю повышен на 0,18 миллиона баррелей в день по сравнению с январской оценкой.

Источник: Прайм