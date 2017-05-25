ОПЕК заморозила нефтедобычу до весны 2018 года

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова продлить лимиты добычи на 9 месяцев до марта 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

"Цены на нефть упали в четверг, так как ОПЕК готова продлить лимиты добычи на 9 месяцев до марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, сокращения, вероятно, будут вновь разделены с десятком экспортеров нефти за пределами ОПЕК, что сократило производство в тандеме с Организацией стран-экспортеров нефти с января.

Ожидается, что ОПЕК и другие производители согласятся продлить сокращение поставок нефти в 1,8 миллиона баррелей в сутки до конца первого квартала 2018 года. Текущая сделка ОПЕК, согласованная в конце прошлого года, охватывает только первую половину 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 25 мая 2017 года, опустилась ниже отметки в 53 доллара за баррель.

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