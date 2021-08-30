Оператор ГТС України відреагував на угоду РФ і Угорщини щодо газу

Домовленості Росії та Угорщини щодо постачання газу в обхід української території спрямовані проти вітчизняної ГТС. Мета Москви полягає в тому, щоб не рахуючись з витратами повністю позбавити Україну транзиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

Глава ГТС України зазначив, що угода Росії та Угорщини - це ще один приклад того, як "Газпром" диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, в тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу.

"Замість прямого маршруту РФ - Україна - Угорщина, який десятиліттями безперебійно постачав газ в Угорщину, тепер газ буде йти за маршрутом РФ - Туреччина - Болгарія - Сербія - Угорщина, значно довше", - зазначив Макогон.

За його словами, новий маршрут не може бути дешевшим за український, проте "Газпром" вдало ховає транспортні витрати в кінцеву ціну на газу. "Фінальна мета Кремля - не рахуючись з витратами, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний і мілітаристський тиск на Україну", - додав він.

Макогон уточнив, що транспортування газу за новим маршрутом вимагатиме додаткових витрат паливного газу, що збільшить викиди СО2. На його думку, Євросоюзу необхідно змусити "Газпром" продавати газ на кордонах Енергетичного співтовариства, щоб європейські покупці мали можливість самостійно вибирати маршрути транспортування.

"Зараз Кремль продовжує використовувати принцип "розділяй і володарюй", - резюмував глава ГТС України.

30 Серпня Угорщина і Росія погодили умови 15-річного договору про постачання газу.

На початку липня Сербія та Угорщина добудували газопровід, по якому газ з "Турецького потоку" піде в Європу.