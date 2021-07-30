Оператор ГТС за пів року здійснив транзит майже 22 мільярдів кубів газу

У січні-червні ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) здійснив транзит майже 22 млрд кубметров газу.

Про це повідомив журналістам гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми забезпечили транзит 21,8 млрд куб. м газу. У нас є контракт на 40 млрд кубів, і трохи більше половини ми вже протранзитувати. Все відповідає нашим очікуванням", - сказав Макогон.

Він зазначив, що ОГТСУ пропонував Газпрому додаткові потужності для транзиту газу до 15 млн куб. м газу на добу. Газпром прийняв цю пропозицію і купує додатковий транзит з травня.

Пізніше ОГТСУ запропонував ще 53,7 млн куб. м на добу додаткових потужностей.

"Це як раз ті потужності, які Газпром відмовляється бронювати", - пояснив Макогон.

За його словами, всього Україна може запропонувати Газпрому 200 млн куб. м транзитних потужностей на добу.

Макогон підкреслив, що при таких обсягах транзиту ціни на газ у Європі були б набагато менші, ніж спостерігаються зараз.

В січні-квітні 2021 року транзит газу через українську ГТС скоротився на 10% - до 14,1 млрд кубометрів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.