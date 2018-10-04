Оператор «Северного потока-2» объявил конкурс на поставку труб в обход Дании

Оператор «Северного потока-2» объявил о начале тендера на поставку труб для альтернативного маршрута газопровода — в обход территориальных вод Дании, сообщил РБК гендиректор трубного дивизиона ЧТПЗ Борис Коваленко.

По словам господина Коваленко, в тендере участвуют все прежние поставщики Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут, пока непонятно»,— сказал он. Глава ЧТПЗ отметил, что сейчас проходит предварительный конкурсный отбор. «Итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией»,— добавил господин Коваленко.

Nord Stream 2 построила уже около 50 км газопровода в водах Финляндии и Германии. Дания — последняя страна, которая еще не дала разрешение на строительство «Северного потока». В августе Nord Stream 2 подала заявку на маршрут в обход территориальных вод Дании. По словам главы австрийского партнера «Газпрома» OMV, от Копенгагена разрешение на укладку газопровода ожидается в 2019 году.